На Закарпатье открыли центр реабилитации для бурых медведей

Сегодня в Национальном природном парке «Синевир» (Закарпатская область) состоялось открытие реабилитационного центра для бурых медведей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии, участие в церемонии приняли министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ и председатель Закарпатской облгосадминистрации Александр ЛЕДИДА.

«Подобные реабилитационные центры существуют лишь в отдельных странах Европы – Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, а на территории Украины создание такого центра – уникальное и происходит впервые», – отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Строительство реабилитационного центра для бурого медведя на территории парка «Синевир» осуществлено за средства Государственного фонда охраны окружающей природной среды. Целью создания медвежьего приюта является обеспечение естественной среды для реабилитации особей бурого медведя, которые подверглись жестокому обращению, пострадали от стихийного бедствия и т.п.

Пока в центр завезены два медведя. Со временем здесь разместят еще 20 животных, которые до сих пор находятся незаконно в неприемлемых условиях – в ресторанах, на базах отдыха и т.п.

«За чрезвычайно короткий срок - три месяца - были выполнены невероятно большие объемы работ. Я благодарю всех, кто принимал участие в создании реабилитационного центра для этих редких и прекрасных животных», – сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.