От инфаркта умер чернобылец-участник акций протеста в Донецке

Сегодня в г. Макеевка Донецкой области состоятся похороны чернобыльца - участника акций протеста в Донецке Виталия Власова.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы протестующих инвалидов-чернобыльцев в Донецке Владимир СУМАРОКОВ.

По его словам, В.Власов, которому было 58 лет, «каждый день приезжал поддержать акцию, хотел быть участником голодовки, но в связи с тем, что у него был сахарный диабет, его не допустили к голодовке».

«Он ежедневно приезжал… Насколько мне известно, с воскресенья на понедельник его скорая забрала, и он умер от инфаркта», - сказал В. СУМАРОКОВ.

Он также сообщил, что В.Власова похоронят в Макеевке сегодня в 12.00, и проводить его в последний путь поедут его товарищи – чернобыльцы, участвующие вместе с ним в акции протеста.

«Сегодня группа наших чернобыльцев от Пенсионного фонда едут на похороны морально и материально поддержать его семью», - заключил В. СУМАРОКОВ.