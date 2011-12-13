Финал Международного конкурса «Серебряное перо» состоится в Судаке

С 15 по 17 декабря 2011 года в Судаке (Автономная Республика Крым) состоится подведение итогов Х Международного открытого творческого конкурса журналистов «Серебряное перо».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета Автономной Республики Крым по информации, организаторами конкурса выступают Национальный союз журналистов Украины, его крымская журналистская организация, Рескомитет АРК по информации при поддержке Совета министров Автономной Республики Крым.

По информации организаторов, «Серебряное перо» - уникальный конкурс, позволяющий соревноваться в различных номинациях журналистам газет, радио, телевидения, информационных агентств, других СМИ независимо от их формата, формы собственности, концепции. Главный критерий отбора работ и победителей – высокое мастерство, яркое слово в журналистике, преданность профессии.

Цель конкурса - способствовать поднятию авторитета средств массовой информации в обществе, повышать профессиональное мастерство журналистов, укреплять имидж Крыма как гостеприимного, динамично развивающегося региона.

В конкурсе «Серебряное перо» принимают участие журналисты из Украины, России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Германии, США. Всего на суд жюри поступило около 500 работ – от первых студенческих заметок и юнкоровских проб до полноформатных телевизионных фильмов, полноцветных альбомов, фотобуклетов, биографических книг.

В жюри конкурса входят: академик, директор института журналистики Киевского Национального университета им. Т.Шевченко Владимир РИЗУН, президент Благотворительного Фонда «Журналистская инициатива» Людмила МЕХ, Игорь ЛАТАШЕВСКИЙ (телерадиокомпания «Эра»), и другие.

Награждение будет происходить в номинациях: «Журналистская акция года», Журналистское Мастерство», «Лучшая газетная публикация», «Новые медиа» (интернет-издания, информационные агентства, медиа-порталы, конвергентные СМИ), «Крымские приоритеты» (новое лицо и роль Крыма в нынешней Украине), «Подготовка журналистских кадров» и др.

Победители конкурса будут награждены дипломами, медалями, специальными призами.