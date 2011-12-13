США снизили прогноз экспорта украинского зерна

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем декабрьском отчете уменьшило прогноз экспорта украинского зерна до 23,4 млн. тонн, при этом снизив прогноз экспорта пшеницы из Украины с 8 до 7 млн. тонн, оставив без изменения экспорт украинской кукурузы (12 млн. тонн) и ячменя (4,4 млн. тонн).

Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации.

По данным УАК, цифры USDA можно скорее всего расценивать как наши потенциальные ресурсные возможности.

«Исходя из темпов ее фактического экспорта за последние месяцы (октябрь – 250 тыс. тонн, ноябрь – 380 тыс. тонн, первая декада декабря – 200 тыс. тонн), они почти вдвое отстают от темпов, которые могут обеспечить означенный показатель (7 млн. тонн) по маркетинговому году. И предпосылок для активизации экспортных продаж практически не видно. Мало того, по тому же декабрьскому отчету USDA конечные мировые запасы пшеницы в 2011/12 маркетинговом году увеличены почти на 6 млн. тонн, до рекордной за последние 5 лет отметки – 208,5 млн. тонн», - говорится в комментарии УАК.

По мнению экспертов УАК, темпы экспорта кукурузы пока значительно оптимистичнее, они в последние месяцы вдвое превышают те показатели, которые могут обеспечить экспорт кукурузы из Украины в текущем маркетинговом году в объеме 12 млн. тонн. «И ресурсы для этого у нас имеются. Хотя, как и по пшенице, USDA увеличил конечные мировые запасы кукурузы в 2011/12 МГ на 5,6 млн. тонн против своего предыдущего прогноза», - отмечают эксперты.

Сообщается, что экспорт ячменя из Украины «застыл» на отметке 1,8 млн. тонн (в ноябре – всего 16 тыс. тонн, в первой декаде декабря – 15 тыс. тонн), «надежно закрытый экспортной пошлиной». Но и после ее отмены с 1 января 2012 года в Украине навряд ли найдутся свободные мобильные ресурсы этой культуры для обеспечения ее экспорта в «намеченном» USDA объеме.

По состоянию на 1 ноября 2011 г., по данным Госстата Украины, товарные запасы ячменя составляли всего 3 млн. тонн, в том числе у сельхозпроизводителей – 2 млн. тонн.