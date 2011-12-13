ТНК-BP: украинские НПЗ работают в убыток

Украина имеет высокий потенциал развития рынка нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала вице-президент по продажам, трейдингу и логистике ООО «ТНК-BP Коммерс» Елена АЛЕКСЕЕВА, в ходе VII Ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: структура, тенденции, маркетинг, технологии» в Киеве.

«Рынок нефтепродуктов будет расти, т.к. количество машин на 1000 человек в Украине значительно ниже, чем в Европе и даже РФ. С точки зрения розничной торговли этот рынок будет только развиваться. Однако вопрос в том, за счет чего он будет обеспечиваться: за счет собственных нефтепродуктов или импортных поставок? Снижение доли собственной нефтепереработки делает рынок менее стабильным и более подверженным внешним влияниям, это нужно учитывать», - сказала она.

По ее словам, судьба отечественной нефтепереработки будет зависеть от позиции государства. Если отрасль будет реформирована, ТНК-BP готова начать масштабную программу развития на украинском рынке, включая модернизацию завода, его переход на Евро-5 и максимальное увеличение объемов производства нефтепродуктов для украинского рынка.

В то же время Е.АЛЕКСЕЕВА отметила, что импорт продолжает вытеснять украинские НПЗ с внутреннего рынка. При этом отечественные заводы не только недозагружены, но и теряют установки, которые не находятся в работе.

«Начиная с 2004 г., когда были отменены импортные пошлины на нефтепродукты, производство нефтепродуктов в Украине упало на 49%. Хотя европейские НПЗ также переживали нелегкие времена, их загрузка снизилась только на 11%. Более того, по сравнению с 1990 г. украинские НПЗ потеряли 37% мощностей – эти установки были уничтожены, ушли на металлолом. Если сейчас не будут приняты меры по защите НПЗ и стимулированию их модернизации, в ближайшие годы от украинских нефтеперерабатывающих предприятий может вообще ничего не остаться», - заявила топ-менеджер.

Она напомнила, что сейчас в Европе НПЗ загружены на 82%. Маржа нефтепереработки в европейских странах составляет в среднем 5 долларов на барреле, тогда как в Украине – минус 1 доллар на барреле (или около 7,2 доллара на тонне). В то же время, в России этот показатель достигает 13,6 долларов на барреле, или 98 долларов на тонне. Это стало возможным благодаря использованию собственной нефти и стимулированию внутренней переработки в РФ.