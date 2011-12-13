Эксперт: государство провоцирует резкое подорожание автотоплива

Отсутствие последовательного и сбалансированного подхода у государства к функционированию рынка нефтепродуктов может спровоцировать резкий рост цен на нефтепродукты в начале 2012 г. и тем самым нанести удар по потребителям топлива и по экономике страны в целом.

Такое мнение высказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день на повестке дня правительства находится два важнейших решения: первое – инициатива Министерства инфраструктуры о повышени ставок акцизного сбора, второе – в декабре Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение об ограничении импорта нефтепродуктов.

По оценкам экспертов группы «А-95», предлагаемое Мининфраструктуры повышение акциза на бензин приведет к росту цен на дизтопливо для конечного потребителя на 60 коп./л, на бензин – на 20 коп./л.

В свою очередь предлагаемый Минэнергоугля уровень пошлин на импортные нефтепродукты вызовет рост цен на АЗС на 0,80 и 1,30 грн./л соответственно на ДТ и бензин.

«Государству необходимо расставить приоритеты: либо увеличивать доходы бюджета, повышая акцизы, либо наращивать доходность нефтеперерабатывающих компаний путем введения пошлин или квот на импорт нефтепродуктов», – отметил С.КУЮН.

При этом он добавил, что в противном случае «налоговый» дуплет приведет к росту цен на бензин и дизтопливо на 1,5 грн./л, что, по оценкам «А-95», заставит многих автомобилистов отказаться от своего транспорта либо максимально сократить поездки.

«Из-за повышения акцизов в начале года и высоких нефтяных цен стоимость топлива в 2011 г. выросла в среднем на 1,95 грн./л, что привело к 10-процентному снижению потребления бензина А-95 – основной марки, используемой частным автотранспортом. Полностью очевидно, что аналогичное повышение вызовет не менее удручающие последствия», – считает эксперт.

По его мнению, оптимальным решением в сложившейся ситуации был бы отказ от введения ограничений на импорт, умеренное повышение акцизов (сохранение нынешней ставки на бензин и повышение акциза на дизельное топливо максимум до 90 евро/т) и усиление государственного контроля, направленного на защиту внутреннего рынка от контрабанды нефтепродуктов и фальсификата. Это позволило бы защитить украинские НПЗ, повысить качество топлива на рынке и нарастить налоговые поступления в бюджет без наращивания налогового давления на потребителей.

«Пока все инициативы правительства, касающиеся рынка нефтепродуктов, нацелены на увеличение сбора денег в пользу бюджета либо определенных бизнес-групп, тогда как об интересах автомобилистов и конкурентной среде в этой важнейшей сфере чиновники вспоминают только на словах. В сфере нефтепродуктообеспечения нужна последовательная и взвешенная политика, в центре которой должен находиться потребитель», – заявил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры направило в Кабинет министров Украины законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», в котором, в частности, предлагает увеличить акцизный сбор на нефтепродукты.

В частности, наиболее радикально предлагается повысить акцизный сбор на дизельное топливо. Так, акцизный сбор на самую распространенную марку дизтоплива класса Евро-4, на которую приходится около 70% рынка Украины, Мининфраструктуры предлагает повысить более чем в 2 раза – до 100 евро за тонну.

Одновременно, министерство предлагает отказаться от действующей дифференцированной шкалы акцизного сбора на дизельное топливо в зависимости от его качества.

Что касается бензина, то акцизный сбор на него Мининфраструктуры предлагает повысить на 10%, или до 200 евро за тонну.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемый рост акцизов на нефтепродукты позволит в 2012 г. дополнительно получить 3,35 млрд. грн. в бюджет, что будет использовано для увеличения финансирования автодорожного комплекса Украины.