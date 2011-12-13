«Воры в законе» пытаются переделить сферы влияния

Из Украины с начала года выдворено девять «воров в законе», еще четверо привлечены к уголовной ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

В частности, недавно в городах Львове и Киеве бойцами подразделения «Сокол» одновременно задержаны ранее судимый 39-летний гражданин Грузии и 37-летний гражданин Российской Федерации, известные в криминальном мире по кличкам «Рамаз» и «Ваха».

По данным правоохранителей, они прибыли на территорию Украины с целью перераспределения сфер влияния в криминальной среде, и пытались осуществлять контроль над группировками, которые занимаются совершением преступлений имущественного характера.

В отношении этих лиц принято решение об их выдворении, и вынесено постановление о запрещении въезда на территорию Украины сроком на пять лет. «Рамаз» уже находится за пределами Украины, «Ваха» также повторит путь своего «коллеги», отмечается в сообщении.