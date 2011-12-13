Украина будет поделена на госпитальные округа

До конца 2012 года Министерство здравоохранения Украины планирует создать госпитальные округа в пилотных регионах, в которых реализуются проекты по реформированию системы медицинского обслуживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

«В пилотных регионах к концу 2012 года мы должны создать госпитальные округа. Это формализация второго уровня оказания медицинской помощи», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Также он подчеркнул, что с 2014 года планируется создать госпитальные округа по всей Украине.

Министр отметил, что до конца первого квартала 2012 года в пилотных регионах должны быть созданы единые службы экстренной медицинской помощи, которые будут работать по системе единого медицинского пространства.

Как сообщал УНИАН, пилотный проект по реформированию системы здравоохранения предусматривает проведение в течение 2011-2014 годов структурно-организационной и функциональной перестройки системы медицинского обслуживания в пилотных регионах: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве.