У Попова назвали худший район в столице

У Святошинского района столицы наихудшие показатели по итогам 9 месяцев работы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом шла речь на совещании под председательством руководителя КГГА Александра ПОПОВА по рассмотрению деятельности районов за 9 месяцев 2011 года.

В частности, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО отметил, что по результатам официальной рейтинговой оценки регионов Украины Киев возглавил рейтинговую таблицу, закрепив за собой позиции лидера в инвестиционной сфере, на потребительском рынке, в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере и на рынке труда. Город также существенно повысил позиции в сфере государственных финансов и в борьбе с преступностью. Однако остаются нерешенными некоторые проблемные вопросы. Например, замедление темпов промышленного производства до 102,1%, низкий уровень расчетов за потребленный природный газ (75,2%) и электроэнергию (95,8%), рост налогового долга (123,5%).

«Общая социально-экономическая ситуация в городе зависит от работы каждой структурной единицы райгосадминистраций. Ответственность за решение этих проблем лежит как на главных управлениях, так и на районных администрациях. При этом при проведении рейтинговой оценки деятельности районов ни одно Главное управление не предоставило критических замечаний относительно работы в подчиненных сферах. Не сделаны выводы относительно эффективности мер, которые предпринимались районами для решения проблемных вопросов», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Как отмечалось на совещании, городская власть намерена сделать соответствующие дисциплинарные выводы в отношении тех должностных лиц, которые недобросовестно выполняли свои обязанности, что и привело к низким результатам социально-экономического развития и жизнедеятельности районов в январе-сентябре этого года.

«К сожалению, наиболее проблемным районом является Святошинский, там наихудшие показатели, и, безусловно, мы сделаем соответствующие дисциплинарные выводы. В то же время, будут применены дисциплинарные взыскания и к тем районам, которые имеют наихудшие показатели по разным направлениям», – сказал председатель КГГА А.ПОПОВ.

Он поручил внимательно рассмотреть динамику изменения каждого показателя, оценить действенность принятых мер и сделать конкретные выводы по каждому району во время подведения итогов деятельности райгосадминистраций за год.