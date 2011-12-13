Милиция расследует массовое убийство собак в Одессе

Следственный отдел Овидиопольского РОВД Одесской области начал расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с бездомными собаками.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области.

Поводом для возбуждения дела стал контейнер с труппами десяти собак, обнаруженный представителями Одесского союза защиты животных неподалеку села Молодежное Овидиопольского района.

«Предварительная ветеринарная экспертиза показала, что смерть животных наступила в результате излияния на них яда неустановленного происхождения», - отмечали в облУВД.

Сегодня защитники прав животных получили результаты лабораторного исследования, согласно которому собак, обнаруженных в герметичном контейнере, травили хлороформом. По словам вице-президента Одесского союза защиты животных Ирины МОМОТ, «собаки погибали в муках от отека легких».

Защитники животных требуют от местных властей изменить свое отношение к бездомным животным, в том числе оказывать им помощь, а также выявить и наказать виновных в этом преступном деянии.