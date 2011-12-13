Разоблачены организаторы «финансовой пирамиды»

Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью разоблачили преступную группу, члены которой на протяжении 2008-2011 годов, создав в Черновцах три предприятия, организовали преступную схему присвоения средств граждан по принципу «финансовой пирамиды».

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черновицкой области, члены преступной группы в период с сентября 2008 года до нынешнего времени незаконно завладели средствами граждан в размере более 2,5 млн. грн. В результате аферы пострадали более тысячи человек. Также филиалы предприятий действовали во Львове, Тернополе, Ужгороде, Луцке, Хмельницком и Виннице.

Финансовые махинаторы, обещая быструю выдачу кредитов населению, без залога имущества и каких-либо справок, а также обещая низкую процентную ставку за пользование кредитными средствами и длительное время его погашение малыми платежами, сообщали, что для получения кредитных средств гражданам необходимо оплатить страховой взнос и платеж за услуги фирмы, после чего они получат обещанную сумму средств в кредит. Объявления и рекламу о предоставлении кредитов на выгодных условиях аферисты разместили даже в средствах массовой информации.

Однако после осуществления гражданами этих платежей на счета фирм - ООО «Нова Скарбниця», ООО «Нова Скарбниця-Захід» и ООО «Нова Скарбниця-Плюс» - мошенники, злоупотребляя доверием граждан, под различными предлогами вынуждали их платить еще и ежемесячные платежи из погашения кредита, который фактически не выдавался. Чтобы не потерять ранее внесенные средства, пострадавшие, имея надежду на получение в кредит средств, осуществляли ежемесячные платежи. Ни одному из вкладчиков за весь период деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью кредита (ссуды) предоставлено не было.

В отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Учредитель трех обществ находится в изоляторе временного содержания, остальные четверо, из которых один заместитель директора и три консультанта, находятся на подписке о невыезде.