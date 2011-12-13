Работники ХМЗ вынуждены «гулять» под окнами губернатора

12 декабря работники Херсонского машиностроительного завода, которые с 5 декабря проводят пикетирование Херсонской областной государственной администрации, изменили формат протестов и перешли к «прогулочным» пикетам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель профкома ХМЗ Руслан ФИРСОВ, после двух запретов Херсонского окружного административного суда пикетировать ОГА - и возле здания, и даже на другой стороне площади Свободы, у кинотеатра «Украина», - профком предприятия принял решение, до рассмотрения апелляций на указанные решения суда в Одесском апелляционном административном суда, проводить акцию в виде прогулок членов коллектива ХМЗ на той же площади Свободы.

По словам Р.ФИРСОВА, в такой акции приняли участие около 670 работников предприятия. Люди с 10.00 до 12.00 прогуливались перед зданием ОГА без плакатов и лозунгов.

По словам генерального директора предприятия Виктора СЛОБОДЯНЮКА, который также был на площади Свободы перед зданием ОГА, на площадь приехали несколько высоких милицейских чинов – один из заместителей начальника УМВД области и замначальника городской милиции, которые лично предупредили руководство профкома ХМЗ и дирекцию предприятия о недопустимости нарушения общественного порядка.

В то же время профком ХМЗ не намерен отказываться от новой формы протеста, так как этот вариант акции не нарушает действующее законодательство и не требует извещения местных властей.

Как сообщал УНИАН, работники ООО «Херсонский машиностроительный завод» с 5 декабря возобновили мирные протестные акции, требуя от областной власти содействия в "пробивании" на уровне МинАП участия завода в государственных программах по развитию отечественного машиностроения и защиты от теневых схем включения в указанные госпрограммы техники иностранного производства.

Также с 5 декабря предприятие остановлено и все работники ХМХ официально отправлены в неоплачиваемые отпуска.

6 декабря на акцию протеста против бездействия власти по поддержке крупных предприятий областного центра пришли почти 1 тыс. человек. В частности, к 650 работникам ХМЗ присоединились более 300 работников Херсонского хлопчатобумажного комбината.

В профсоюзе ХМЗ сообщили, что рассчитывают на поддержку работников других предприятий Херсона, которые не работают при попустительстве областных властей.

Однако в тот же день суд запретил профкому ХМЗ проведение акций на площади Свободы перед зданием Херсонской ОГА.

После изменения места проведения акции тот же суд по иску мэрии Херсона снова запретил ее проведение.