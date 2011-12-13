Командир батальона вывез на продажу пусковую установку

Военная прокуратура Южного региона разоблачила в разворовывании боеприпасов в особо крупных размерах командира воинской части.

Об этом УНИАН сообщил старший помощник военного прокурора Южного региона Эдуард ПЛЕШКО.

Досудебным следствием установлено, уточнил он, что «бывший комбат вывез с территории возглавляемой воинской части с целью последующей реализации пусковую установку противотанковой управляемой ракеты «Фагот», которая входила в комплект вооружения боевой машины пехоты».

Стоимость похищенной установки, по словам Э.ПЛЕШКО, составляет свыше 100 тыс. грн.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 410 (присвоение оружия или боевых припасов, совершенное военнослужащим со злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.