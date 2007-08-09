ФСБ ищет хозяина нелегального российско-украинского бензопровода
Труба "качала" через границу по 2 цистерны в день
Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области совместно с оперативниками областного ГУВД обнаружили нелегальный трубопровод, по которому перекачивали горюче-смазочные материалы из России на территорию Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
"По сведению оперативников, за сутки через трубопровод, проложенный по дну реки, на территорию соседнего государства контрабандно перекачивали около 50-60 тонн ГСМ, ориентировочной стоимостью 650-750 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время оперативники ищут владельцев трубопровода.
По данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, с начала текущего года это четвертый выявленный факт прокладки нелегального трубопровода.