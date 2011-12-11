Завод им. Малышева передаст армии еще 10 танков

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» в декабре этого года отправит для потребностей украинской армии 10 танков «Булат».

Об этом сообщил в интервью корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, комментируя реализацию проекта модернизации отечественных танков Т-64 до уровня БМ «Булат».

«По заказу Минобороны Украины завод изготовил десять танков «Булат», - сказал Н.БЕЛОВ, - и планирует в декабре отправить их в действующие части украинской армии».

«Сейчас, - добавил он, - эти машины проходят заводские испытания, после чего будут отгружены заказчику в соответствии с контрактом».

Руководитель предприятия уточнил, что это часть заказанной техники. Действующий контракт предусматривает изготовление 29 «Булатов»: 10 машин были отгружены в октябре 2011 года, 10 отправляются в декабре, остальных 9 машин планируется изготовить в 2012 году.

Таким образом, напомнил Н.БЕЛОВ, в рамках государственной программы модернизации отечественной бронетехники завод им. Малышева в предыдущие годы уже изготовил три партии танков БМ «Булат» общим количеством 56 единиц (17, 19 и 20). «С учетом 29 машин четвертой партии, - сказал он, - наша армия получит для своих потребностей 85 «Булатов».

По его словам, модернизация Т-64 до уровня БМ «Булат» в общих чертах проводится таким образом – «на танк, в частности, устанавливается дизельный двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л.с., машина оснащается дополнительной вмонтированной динамической защитой «Нож», усовершенствования касаются башни, носовой части, устанавливается новый комплекс управления огнем».

«После глубокой модернизации, - резюмировал руководитель завода, - эта техника достигает уровня современных танков». «По некоторым характеристикам, в частности по отдельным компонентам защиты и огневой мощи, «Булат» в чем-то превышает их», - отметил специалист.

«Если Минобороны обеспечит своевременное и полное поступление средств для изготовления завершающей партии БМ «Булат» в количестве 9 машин, - сказал Н.БЕЛОВ, - завод успешно выполнит контракт, а Вооруженные силы Украины будут иметь современную мощную боевую технику».

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению (ХКБМС) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая стоит на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

БМ «Булат» создается на базе отечественного танка Т-64Б, который составляет основу бронетанкового парка украинской армии. Эту модель завод им. Малышева выпускал в конце 80-х годов. Модель Т-64б была разработана Харьковским КБ им. Морозова и стала родоначальником нового поколения советских танков. По оценкам экспертов, Т-64 стал примером наиболее революционной конструкции танка, что позволило опередить мировое танкостроение на 10-15 лет.

ГП «Завод им. Малышева» приступил к модернизации Т-64Б в 2004 г. по заказу Минобороны Украины. После модернизации танк получает наименование «БМ «Булат».

Проект модернизации Т-64Б был рассчитан на 10 лет и предусматривал создание около 400 БМ «Булат».