Кабмин провел разграничение между железной дорогой и государством

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении инициированный правительством Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» (регистр. 9377).

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу за это решение проголосовало 232 из 280 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предусмотрено, что управление процессом перевозок во внутреннем и международном сообщениях проводится централизовано и относится исключительно к компетенции АО “Укрзализница”.

Управление объектами государственной собственности, осуществление государственного контроля, регулирования и надзора за деятельностью железнодорожного транспорта общего пользования осуществляется Кабинетом министров Украины, центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, туризма и инфраструктуры, другими центральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством с учетом особенностей, установленных Законом Украины “Об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования”.

В соответствии с законопроектом, магистральные железнодорожные линии общего пользования и размещенные на них технологические сооружения, передаточные устройства, которые непосредственно используются для обеспечения процесса перевозок, а именно железнодорожные станции и колеи общего пользования, тяговые подстанции, контактная сеть и другие устройства технологического электроснабжения, системы сигнализации, централизации, блокировки и управления движением поездов, объекты и имущество, предназначенные непосредственно для выполнения аварийно-восстановительных работ, являются государственной собственностью, закрепляются за АО “Укрзализница” на праве хозяйственного ведения и не подлежат приватизации.

АО “Укрзализница”, согласно законопроекту, не может отчуждать, передавать в пользование, в аренду, лизинг, концессию, управление, залог, вносить в уставный (составленный) капитал субъектов хозяйствования имущество, которое является государственной собственностью и передано АО “Укрзализнице” на праве хозяйственного ведения, а также совершать другие правовые действия, следствием которых может быть отчуждение такого имущества.

Распоряжение имуществом, внесенным в уставный капитал АО “Укрзализница”, в том числе списание, продажа, бесплатная передача, предоставление в пользование, аренду, обмен, а также выведение из эксплуатации подвижного состава, в том числе контейнеров, осуществляется АО “Укрзализница” в соответствии с его уставом и законодательством.

В законопроекте предусмотрено, что тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются с учетом инвестиционной составляющей.

Экономические взаимоотношения между АО “Укрзализница”, его зависимыми хозяйственными обществами, порядок взаимодействия между ними, включая распределение доходов (прибыли) от перевозок, расчеты за услуги, другие расчеты, связанные с централизованной поставкой товарно-материальных ценностей, несохранностью груза, повреждением объектов железнодорожного транспорта общего пользования, ремонтом подвижного состава, изготовлением запасных частей, а также закрепление транспортных средств и их бесплатная передача между указанными субъектами без изменения формы собственности проводятся с учетом единой технологии работы в порядке, который определяется АО “Укрзализница”.

Как отмечаетсявпояснительной записке к законопроекту,актуальностьразработанногопроектаобусловлена ​​необходимостьюкардинальныхмер посовершенствованию системыуправленияжелезнодорожнымтранспортом,разграниченияфункцийгосударственного ихозяйственного управленияотраслью,которыенасегоднявыполняютсяГосударственной администрациейжелезнодорожного транспорта Украины, а такженесоответствиеорганизационной структурыжелезнодорожного транспортаусловиямразвитиярыночной экономикигосударстваи требованиям законодательстваЕвропейского Союза.