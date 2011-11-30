Газпром: добыча сланцевого газа в Европе - дорога и опасна

Добыча сланцевого газа в Европе связана с серьезными экологическими рисками и высокой стоимостью.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром» по итогам заседания совета директоров, который принял к сведению результаты мониторинга развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

На заседании было отмечено, что промышленная добыча сланцевого газа ведется в настоящее время только в США и Канаде. Добыча сланцевого газа связана с серьезными экологическими рисками. В частности, существует угроза загрязнения поверхности земли и подземных вод химическими реагентами, которые применяются в процессе добычи. Это уже привело к запрету на разведку и добычу сланцевого газа во Франции. В ЮАР и отдельных регионах Германии объявлен временный мораторий на проведение буровых работ и гидроразрыва пласта до завершения независимой оценки воздействия на окружающую среду. Мораторий также действует в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси (США).

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам добычи газа в Европе. Отмечено, что помимо экологических, существуют также юридические ограничения, связанные с особенностями прав собственности на землю и недра, использованием и утилизацией воды, а также высокой плотностью населения.

Кроме того, отмечалось, что в настоящее время в Европе отсутствует необходимое оборудование для разработки сланцевых месторождений. Таким образом, себестоимость добычи сланцевого газа в Европе, по предварительным оценкам, будет приблизительно в два раза выше, чем в США.

Участники заседания подчеркнули, что за последний год не получили распространения какие-либо прорывные технологии, позволяющие существенно снизить стоимость добычи сланцевого газа. При этом ужесточение экологических требований к компаниям, разрабатывающим сланцевые залежи, может увеличить стоимость производства сланцевого газа.

Правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа.