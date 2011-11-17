Сегодня во Львове, в рамках празднования Международного дня студента, львовских львов одели в мантии и академические шапочки. На каждого из львов пошло по 4 метра ткани на мантии и еще по 0,5 метра ткани на шапочки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

„Львов – город студентов. Именно поэтому сегодня, 17 ноября, в Международный день студентов, наш город приветствует всех студентов. В честь этого праздника львовские львы, как вечные жители нашего города, также надевают мантии и садятся за студенческие скамьи. Именно поэтому право первыми надеть мантии получили львы, которые охраняют вход во львовскую Ратушу. Это уже традиция, которая сложилась давно. Каждый год 17 ноября Студенческий совет Львова приходит и одевает в мантию и академическую квадратную шапочку львовских львов, тем самым свидетельствуя им свое почтение. Именно с этого официально начинается празднование Международного дня студентов во всем городе”, - рассказала УНИАН студенческий мэр Львова Ольга ЛЕСЬКИВ.