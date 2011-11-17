В Киеве откроют еще два разрешительных центра

До конца этого года в Киеве планируется открыть еще два, уже районных, полностью автоматизированных разрешительных центра, наподобие Единого городского центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО во время круглого стола «Станет ли Киев Клондайком для малого и среднего бизнеса?», организованного Институтом Горшенина и Фондом «Эффективное управление» в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года».

"Мы планируем до конца года открыть два таких административных центра в районах – один на левом берегу в Деснянском районе, другой на правом - в Соломенском. Эти центры также будут полностью автоматизированы и позволят гражданам получать различные разрешения и согласования“, - сказал Р.КРАМАРЕНКО .

Новые центр разместят в зданиях районных госадминистраций. В дальнейшем их откроют во всех районах столицы.

“Мы планируем, когда весь процесс уже будет запущен, дать возможность в этих разрешительных центрах выдавать то, что выдается в городском. Чтобы люди ехали не в одну точку, а в 11”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

По его информации, на прошлой неделе в Едином городском разрешительном центре было зафиксировано максимальное количество людей, которые прошли за один день и получили разрешительную документацию – 820 человек.

Как сообщал УНИАН, 31 октября с.г. в Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной, 19-б, торжественно открыли Единый разрешительный центр. Официально он начал работу с 1 ноября.