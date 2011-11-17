Погода на завтра

18 ноября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 4-9° мороза (на Южном побережье Крыма около 0°), днем 2-7° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.