В Киеве ночью горел склад гипермаркета «Fozzy»

Сегодня в 1.32 в Главное управление МЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в гипермаркете «Fozzy» на проспекте Маяковского,75/2.

На момент пожара в гипермаркете находилась только охрана, которая вызвала на помощь спасателей, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве.

Возгорание произошло в здании одноэтажного склада. За полчаса работники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространение пламени.

Огнем уничтожены и повреждены стеллажи с продовольственными товарами на площади 7 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб выясняются.