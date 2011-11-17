В Киеве ночью горел склад гипермаркета «Fozzy»
12:51, 17 ноября 2011Общество
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На проспекте Маяковского
Сегодня в 1.32 в Главное управление МЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в гипермаркете «Fozzy» на проспекте Маяковского,75/2.
На момент пожара в гипермаркете находилась только охрана, которая вызвала на помощь спасателей, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве.
Возгорание произошло в здании одноэтажного склада. За полчаса работники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространение пламени.
Огнем уничтожены и повреждены стеллажи с продовольственными товарами на площади 7 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб выясняются.
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