Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0205/8,0235, к 12:00 цены понизились - 8,0190/8,0220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2607/0,2611, к 12:00 цены снизились до 0,2604/0,2607. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,7399 (-0,0402).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3462/1,3464, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8075/10,8135, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7965/10,8045.