В Днепропетровске ножом ранили офицера милиции

Вчера около 17.00 в Днепропетровске злоумышленник нанес ножевое ранение оперуполномоченному уголовного розыска Жовтневого райотдела милиции города.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 33-летний капитан милиции вместе со своими коллегами отрабатывали территорию. Услышав звук сигнализации автомобиля, они отправились на автостоянку, где двое неизвестных мужчин пытались проникнуть в чужой автомобиль. Увидев работников милиции, злоумышленники пытались убежать. Стражи порядка догнали мужчин, но один из них ножом ударил милиционера в грудь, после чего с места преступления скрылся.

Его сообщник задержан. Поиски беглеца продолжаются.

Раненый офицер доставлен в больницу, где он прооперирован. Сейчас его состояние остается стабильным.