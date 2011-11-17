В Хмельницкой области утонули девушка и ребенок

В селе Подольское Летичевского района Хмельницкой области утонули девушка и ребенок.

Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Управления МЧС в области, вчера вечером во время переплытия реки Южный Буг четырьмя лицами (из них один ребенок) на расстоянии 50 м от берега лодка перевернулась. Девушка 1985 г.р. и ребенок 2007 г.р. погибли.

Мужчина 1987 г.р. и женщина 1964 г.р. спасены и с переохлаждением госпитализированы.