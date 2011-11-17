Украина стала членом всемирного LNG-клуба

16 ноября в Риме (Италия), в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что на LNG-саммите украинская делегация во главе с председателем Координационного совета Национальный проект «LNG-терминал» Виталием ДЕМЬЯНЮКОМ презентовала указанный проект и впервые заявила о своем участии в этом рынке.

«Вступление Украины во всемирный LNG-клуб – это еще один практический шаг Украины на пути к энергетической независимости», - подчеркнул председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

В свою очередь, как отметил председатель координационного совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК, «появление Украины на мировом рынке сжиженного газа открыло его игрокам новые возможности расширения рынка экспорта газа, которые они раньше не рассматривали. В частности, компании из Ближнего Востока, которые являются лидерами рынка LNG, заинтересовалась возможностью поставок газа в Украину».

Как сообщал УНИАН, в сентября компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Напомним, на сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море). Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу)