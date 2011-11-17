"Киевводоканал" начал отключать частные дома

ПАО "АК "Киевводоканал" начал отключать от водоснабжения дома в частном секторе, владельцы которых несанкционированно подключились к сетям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Публичного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал".

"15 ноября бригадой РЭВС №5 были ликвидированы две несанкционированные врезки в водопроводную сеть по улице Гвардейской, где расположены дома частного сектора. Согласно данным расчетного департамента «Киевводоканала», на протяжении длительного периода владельцами этих домов осуществляется абсолютно безучетное водопользование. Непонятно также, каким образом здесь происходит водоотвод", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "Киевводоканала", из двадцати одной тысячи абонентов около четырех тысяч владельцев домов частного сектора переоформили свои договоры согласно новым правилам, которые вступили в действие в 2008 году. "Все остальные, хоть и не имеют договоров нового образца, платят деньги за водоснабжение и водоотвод согласно своим лицевым счетам. Но инспекторами расчетного департамента ПАТ «АК «Киевводоканал» выявлены сотни случаев самовольного и несанкционированного подключения к сетям водоснабжения и водоотвода без каких-либо разрешительных и проектных документов", - сообщает пресс-служба.

В "Киевводоканале" заявляют, что владельцы таких домов игнорируют и отказываются должным образом оформить присоединение к водопроводу и канализации. "Именно в таких домах, расположенных в Голосеевском районе, сегодня состоялось отключение водоснабжения, чем положено начало масштабной кампании по отключению незаконных пользователей водопроводных и канализационных сетей", - отмечают в пресс-службе.