Арабский шейх приехал в Крым на соколиную охоту

Арабский шейх в сопровождении 26 человек будет отдыхать на востоке АРК, сообщает газета «Сегодня».

По информации издания, возле курортного поселка Героевка (Керчь) для делегации из Объединенных Арабских Эмиратов был разбит охотничий лагерь. Как сообщили газете местные жители, рядом с их населенным пунктом установили три огромных шатра, где расположились многочисленные гости, прибывшие в республику по приглашению «высоких людей из правительства Крыма».

С собой гости привезли соколов, с которыми планируют охотиться.

Газета отмечает, что эту информацию подтвердил Керченский городской голова Олег ОСАДЧИЙ, который сообщил, что для охоты прибыл арабский шейх в сопровождении 26 человек. «Наш регион - самое удобное место для соколиной охоты. Здесь они будут находиться в течение месяца», - отметил мэр.

На сегодняшний день у городского головы запланирована встреча с иностранцами, в ходе которой он обсудит вопросы сотрудничества в рекреационной сфере.

«К нам часто приезжают и итальянцы, и французы, - рассказал председатель Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Игорь КАЦАЙ. - В декабре ждем большую группу итальянцев. Будут стрелять по вальдшнепам - птицам, которые останавливаются в Крыму перед зимовкой в Турции. Также гости интересуются оленем, кабаном, косулей, зайцем».

Издание отмечает, что за год в АРК приезжает около 300 охотников из-за рубежа, а от такого вида туризма, оплачиваемого по контракту, в казну автономии ежегодно поступает до 2 млн. грн. «Для иностранцев мы предоставляем комплекс особых услуг: машины с водителем, проживание, питание. Сезон продолжится до декабря. Самые популярные места - Белогорский и Симферопольский районы, Старый Крым, Алушта, Бахчисарай», - отметил И.КАЦАЙ.