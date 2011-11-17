В Днепропетровске подсудимые нанесли себе травмы в зале суда.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По их данным, днем в милицию поступило сообщение из Октябрьского районного суда Днепропетровска о том, что в зале суда после объявления приговора судьей двое подсудимых травмировали себя.

На месте происшествия было установлено, что двое подсудимых - местные жители 1986 и 1984 г.р., после объявления приговора в виде лишения свободы сроком 8 лет каждому по ч. 2 ст. 187 «Разбой» «самотравмировали себя, исцарапав предплечье рук ногтями».

Бригадой «скорой помощи» им была оказана медицинская помощь на месте.