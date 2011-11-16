Эпидемия туберкулеза влияет на экономическое развитие Украины

Эпидемия туберкулеза существенно влияет на экономическое развитие Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине.

«Туберкулез является не только причиной значительных человеческих потерь в нашей стране, но и существенно влияет на ее экономическое развитие», - отметила народный депутат.

Ссылаясь на аналитические оценки экспертов, Т.БАХТЕЕВА заявила, что ежегодные экономические убытки государства от распространения этой болезни превышают 3 млрд. грн.

«Это почти в три раза больше запланированного объема финансирования пятилетней Общегосударственной программы по борьбе с туберкулезом на 2007-2011 годы. Такая ситуация требует от нас принятия соответствующих мер, в том числе и на законодательном уровне, поскольку дальнейшее развитие эпидемии по такому неоптимистическому сценарию представляет серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для экономического развития нашего государства», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Вместе с тем, она выразила убеждение, что нынешних политических и экономических условиях Украина может изменить ситуацию к лучшему.

«Сегодня мы имеем консолидацию всех ветвей государственной власти – Президента Украины, правительства и парламента Украины, которые готовы не только взять на себя обязательства, но и нести ответственность за положение дел в сфере борьбы с туберкулезом в нашей стране, за эффективное использование финансовых ресурсов», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Как сообщал УНИАН, ранее на конференции Т.БАХТЕЕВА заявила, что ежегодно более 30 тыс. украинцев заболевают туберкулезом, около 8 тысяч умирают.

По ее словам, ВОЗ отнесла Украину к 3-й категории стран Европы – это страны с высоким показателем заболеваемости туберкулезом.

Она заявила, что основной проблемой в сфере борьбы с туберкулезом в Украине является мультирезистентная форма.

«Украина занимает второе место в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза (после России) и четвертое место в мире по его распространенности у впервые выявленных больных. Из 100 заболевших - 15 имеют устойчивую форму. Это очень высокий уровень показателей. Среди всех новых случаев он колеблется от 5% в западных областях до 15% - в восточных», - отметила Т.БАХТЕЕВА.