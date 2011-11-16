Древнеславянскоя лодка «Русич» достигла берегов Австралии

Российско-украинская парусная экспедиция на древнеславянской лодке «Русич» достигла берегов Австралии и пришвартовывалась в австралийском порту Дарвин. Об этом сообщил председатель оргкомитета этого проекта, заслуженный журналист Украины Борис ФИЛАТОВ.

Командор экспедиции, заслуженный путешественник России Сергей СИНЕЛЬНИК прокомментировал УНИАН финал этого плавания: «Мои мечты, мечты всех тех, кто вместе со мной в Фонде кругосветных экспедиций задумал этот грандиозный трансокеанский поход, сбылись: деревянное судно домонгольского периода X-XII веков достигло Австралии в ходе самостоятельного плавания. Это достойный истории факт!».

Он сообщил, что экипаж лодки «Русич» не стал задерживаться в финальной точке экспедиции и отправился в новое плавание по рекам Австралии, стремясь пересечь по рекам Зеленый континент. Лодка вышла из порта Дарвин и отправилась на восток в залив Адам Бей в Тиморском море, приблизительно в 50 км на северо-восток от порта Дарвин, чтобы войти в русло реки Аделаида, которая является одной из крупнейших на австралийском континенте. В планах экспедиции преодолеть не менее 200 миль на этом участке нового маршрута.

Как сообщал УНИАН, плавание древнеславянской лодки «Русич» через Индийский океан - российско-украинский парусный проект.

Инициаторами проекта являются братья-близнецы, заслуженные путешественники Российской Федерации Александр и Сергей СИНЕЛЬНИК. Председатель оргкомитета проекта - заслуженный журналист Украины Б.ФИЛАТОВ.

По данным организаторов проекта, лодка «Русич» была построена в 2006 году в Петрозаводске, на верфи «Варяг», которая специализируется на проектировании и сооружении деревянных судов различного назначения. Лодка «Русич» - это копия кораблей древних славян и варягов IX-XI веков домонгольского периода.

10 августа 2010 года «Русич» отправился в первый этап экспедиции из Тольятти, по рекам Волга и Дон, через Черное, Мраморное, Средиземное, Красное море в Индийский океан, к берегам Индии по маршруту великого русского первопроходца Афанасия Никитина. В связи с ранним началом сезона осенних муссонов первый этап плавания завершился на Аравийском полуострове, где лодка была временно поднята из воды и поставлена на сушу в Султанате Оман.

В мае 2011 года лодка вышла во второй этап экспедиции, посвященный великому путешественнику XIX века, исследователю Н.Миклухо-Маклаю. Судно прошло по приблизительному маршруту путешественника: Порт Салала (Султанат Оман) – Индия – Шри-Ланка – Никобарские острова – Малайзия, и 1 июня вошло в малазийский порт Лангкави.

3 октября 2011 года стартовал третий этап плавания древнеславянской лодки из порта Сапун (Таиланд) через Индийский океан к берегам Австралии.