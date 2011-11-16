Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0195/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились до 0,2607/12, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8150/10,8240. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3486/88 (вторник — 1,3599/1,3601).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.