В Киеве задержали студента, убивавшего бездомных собак

В столице правоохранители задержали 19-летнего киевлянина, который убивал бездомных животных.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, по их данным, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью в результате мониторинга сайтов в интернете установили человека, который на нескольких сайтах размещал фотографии убитых животных.

Задержанный 19-летний киевлянин, который учится в техучилище, объяснил свои действия "решением проблемы бездомных собак". Он пояснил, что когда выгуливал свою собаку, бездомные животные агрессивно вели себя.

Задержанный убивал бездомных собак в своем районе, фотографировал это и выкладывал на сайтах, в частности, в социальной сети "Вконтакте".

При обыске в его квартире выявлен диск с информацией, молодой человек скрывал свои действия от друзей и от родителей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными".