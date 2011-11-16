МВФ не советует Украине покупать юани

По мнению главы представительства МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, формирование части золотовалютных резервов Национального банка Украины в китайских юанях не является оптимальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.АЛЬЕР сообщил в ходе выступления на VI ежегодной конференции Института Адама Смита в Киеве.

Он отметил, что юань не является свободно конвертируемой валютой, поэтому при формировании части резервов НБУ в данной валюте «может возникнуть вопрос качества резервов»

Что касается возможного перехода Украины на расчеты в рублях за газ, по его мнению, если такое решение будет принято, то Украине придется привлекать значительные объемы рублевых кредитов.

В целом М.АЛЬЕР считает, что с переходом на расчеты за газ в рублях для Украины существенно ничего не изменится.

Как сообщал УНИАН, Украина в результате достигнутых с Россией договоренностей, планирует в декабре начать использовать рубль при расчете за газ.