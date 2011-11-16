Водители маршруток требуют отдать деньги за льготных пассажиров

В Чернигове перевозчики, работающие на пригородных маршрутах, провели акцию протеста под названием "Верни деньги автоперевозчику", требуя получения от государства субвенции за перевозку льготных пассажиров.

Как сообщила УНИАН председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, в акции протеста приняли участие большей частью предприниматели, работающие на маршрутах в Черниговском районе, они остановили 38 автобусов.

«Сегодня пассажирские перевозки в этом пригородном районе были парализованы», - сказала Е.ВАРНАКОВА, добавив, что таким способом черниговцы присоединились к всеукраинской акции «Марш пустых кошельков».

Сначала перевозчики пикетировали сессию Черниговского районного совета. Участники акции «колядовали» у депутатов деньги на перевозку льготных категорий пассажиров. По словам Е.ВАРНАКОВОЙ, удалось собрать 72 гривни и две конфеты.

Потом акция протеста переместилась на Красную площадь. По информации руководителя профсоюза предпринимателей, протестующие пытались попасть в облгосадминистрацию, чтобы пообщаться с руководством. Охрана ОГА пыталась не допустить участников акции в здание, однако с людьми согласился встретиться замглавы облгосадминистрации Николай СТРИЛЕЦ. Он выслушал требования перевозчиков и пообещал информировать о них председателя ОГА Владимира ХОМЕНКО. Также Н.СТРИЛЕЦ заверил предпринимателей, что до конца недели будет проведено профессиональное совещание с целью разрешения проблемных вопросов, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров. Он подчеркнул, что все вопросы, к находящиеся в компетенции ОГА, будут рассмотрены и по возможности решены.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября на Красной площади Чернигова местные перевозчики провели предупредительную акцию протеста. Они требовали выплатить субвенции из госбюджета за перевозку льготных категорий пассажиров. В результате недоимок для многих предпринимателей отдельные маршруты являются убыточными, поскольку свои обязательства предприниматели выполняют, но государство вообще не предоставляет субвенций за перевозку льготников.