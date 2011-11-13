У киевлянина нашли 6 автоматов Калашникова и ручной пулемет

В Шевченковском районе Киева в квартире местного жителя, 1970 года рождения, изъят арсенал оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Так, милиция изъяла у киевлянина шесть автоматов Калашникова, девять магазинов и 417 патронов к ним, пулемет Калашникова, три пистолета Макарова, пистолет АПС, обрез винтовки Мосина, два пистолета-ракетницы и три магазина к ручному пулемету Калашникова.