На Донбассе милиция собрала «урожай» из 599 единиц огнестрельного оружия

В Донецкой области за 10 месяцев текущего года милиция изъяла из незаконного оборота 599 единиц огнестрельного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что с целью прекращения дальнейшего неконтролируемого распространения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за январь – октябрь 2011 года было выявлено 792 факта незаконного обращения с оружием, в том числе огнестрельным – 573 (на 5 больше, чем в прошлом году).

Всего органами и подразделениями внутренних дел области из незаконного обращения изъято 599 единиц огнестрельного оружия, в том числе: 6 автоматов, 22 винтовки, 158 пистолетов, 85 обрезов, 29 охотничьих ружей, 76 гранат, 127 ед. оружия кустарного производства, 14,6 тыс. патронов, 50,3 кг взрывчатых веществ.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Украине милиция изъяла у граждан 2781 единицу огнестрельного оружия.