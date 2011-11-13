Участники оригинального состава рок-группы Black Sabbath объявили о воссоединении, сообщается на официальном сайте группы. На пресс-конференции в легендарном лос-анджелесском клубе Whisky a Go Go Оззи Озборн, Тони Айоми, Гизер Батлер и Билл Уорд рассказали о начале работы над новым альбомом Black Sabbath и о мировом турне группы.

Ожидается, что новый альбом Black Sabbath в оригинальном составе выйдет в конце 2012 года. Его название пока не утверждено, продюсером пластинки станет Рик Рубин.

Первое выступление воссоединившейся группы состоится на британском фестивале Download 10 июня 2012 года. Black Sabbath будут хэдлайнерами последнего дня фестиваля, а затем отправятся в мировой тур. Даты тура пока не определены.

"Сейчас то самое время. По какой-то магической причине мы написали 7-8 песен", - заявил вокалист Black Sabbath Оззи Озборн.

Слухи о воссоединении легендарной группы поступали в прессу неоднократно. Так, о возобновлении деятельности Black Sabbath в оригинальном составе сообщалось в августе 2011 года, однако гитарист Тони Айоми тогда опроверг эти сведения.

Black Sabbath образовались в 1969 году в Бирмингеме. Группа просуществовала в первоначальном составе с Оззи Озборном в качестве вокалиста десять лет, после чего его выгнали из коллектива. Black Sabbath стали одними из родоначальников жанра хэви-метал и оказали существенное влияние на рок-музыку.

Лента.ру