Открыт первый в Украине польский Пункт приема визовых анкет

В Ивано-Франковске Польша открыла первый в Украине Пункт приема визовых анкет.

Как передает корреспондент УНИАН, визовый сервисный центр Республики Польша торжественно открыт по адресу: улица Короля Данила, 37.

В торжествах приняли участие председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, руководитель облсовета Александр СЫЧ, генеральный консул Республики Польша во Львове Ярослав ДРОЗД, первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ, народный депутат Украины от Партии регионов Игорь ЗВАРИЧ, представители бизнеса и польского общества Ивано-Франковска.

Центр начнет работать с 14 ноября. Пункт приема визовых анкет будет обслуживать фирма VFS Global.

Председатель облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮК поблагодарил польское правительство за открытие визового центра.

В свою очередь, Я.ДРОЗД сообщил, что в Ивано-Франковске открыт первый из 14-ти пунктов, которые Польша планирует открыть в Украине. «Это сделано для того, чтобы облегчить наши контакты, - сказал он. – Пока существует визовый режим, мы стараемся облегчить и улучшить обслуживание. И дважды приятнее, что открытие центра происходит в дни, когда Польша отмечает праздник своей независимости»., - сказал Я.ДРОЗД.

По его словам, от работы центра в Ивано-Франковске будет зависеть открытие пунктов в других городах Украины и даже в России.

Представитель фирмы VFS Global, которая обслуживает визовый центр, сообщил, что компания имеет в мире 450 визовых центров, которые ежегодно обрабатывают 9 млн. заявлений. По его словам, фирма работает в Украине с 2007 года и предоставляет услуги 14-ти дипломатическим миссиям. Он также отметил, что в Ивано-Франковске центр имеет 11 окон для приема заявлений, помещение будет удобным для людей с ограниченными возможностями.