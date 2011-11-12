В Крыму грабители собирались похищенными деньгами погасить кредит

Сотрудники уголовного розыска горотдела милиции Евпатории 9 ноября задержали разбойную группу в составе четырех молодых людей, которая ограбила ряд продуктовых магазинов с целью завладения деньгами для погашения кредита в коммерческом банке.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, в ночь на 8 ноября группа совершила разбойное нападение на один из продовольственных магазинов в Евпатории. По словам продавщицы, к ней в помещение ворвались двое неизвестных в масках, которые завладели деньгами и товаром на общую сумму около 7 тыс. грн.

Через сутки работники угрозыска задержали подозреваемых, ими оказались два жителя Евпатории и два Черноморского и Роздольненского районов Крыма. У задержанных было изъято похищенное, а также пневматический пистолет и маска. В ходе допросов подозреваемые объяснили, что ограбили магазин, чтобы похищенными деньгами погасить кредит. В ходе следствия также выяснилось, что группа днем ранее совершила аналогичное ограбление продуктового магазина в Симферополе.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 годов с конфискацией имущества. Ведется следствие.