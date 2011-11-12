В Запорожье накрыли онлайн порностудию

Сотрудники Запорожского городского управления милиции прекратили деятельность подпольной онлайн порностудии, которая размещалась в общежитии.

Как сообщает сайт Главного управления МВД Украины в Запорожской области, студия работала под видом общества с ограниченной ответственностью и расположилась на двух этажах здания.

Во время санкционированного обыска в студии милиционеры изъяли более 30 компьютеров и специальных видеокамер, с помощью которых передавалась информация в Интернет. Также изъят сервер студии, некоторые документы, видеозаписи и тому подобное.

Во время проведения обыска в помещениях были задержаны 14 девушек и администратор. Установлено, что всего в студии в несколько смен работали более 60 девушек. Сама студия функционировала круглосуточно. Информация порнографического содержания транслировалась исключительно пользователям из Соединенных Штатов Америки и стран Западной Европы. Вход на сайт из стран СНГ был заблокирован. С целью конспирации девушкам категорически запрещалось в процессе общения с иностранцами сообщать что они из Украины. Общение велось только на английском языке.

Согласно документам, за год владельцы студии заработали свыше 1 млн. долларов США. Девушки получали в месяц от 1 тыс. долларов и более. Преимущественно в студии работали студентки местных вузов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространения порнографических предметов, совершенные по предварительному сговору группой лиц). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие по делу продолжается.