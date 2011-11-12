Милиционер сбил насмерть 20-летнюю девушку

В Кременчуге Полтавской области в результате аварии с участием милиционера погибла 20-летняя девушка.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области, ДТП произошло 11 ноября около 23.00.

27-летний капитан милиции, работающий в линейном отделении речного порта Кременчуга, ехал по городу на автомобиле «Шкода-Октавия». Проезжая пешеходный переход, возле остановки общественного транспорта, водитель совершил наезд на местную жительницу. После столкновения с автомобилем девушку отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль «Део-Ланос» под управлением 23-летнего безработного. От полученных травм девушка погибла.

На место происшествия выезжало руководство УМВД области, представители внутренней безопасности и инспекции УМВД, руководство прокуратуры Кременчуга, следственно-оперативная группа милиции.

Как выяснилось, милиционер находился вне службы, в гражданской одежде, управлял собственным автомобилем и имел при себе все необходимые документы. Во время ДТП он получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу. По предварительным данным врачей, водитель был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Расследованием дела занимается прокуратура города Кременчуга.