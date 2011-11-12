В Ровно сожгли автомобиль руководителя горорганизации ВО «Свобода»

В центре Ровно возле офиса Всеукраинского объединения «Свобода» на проспекте Мира неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль руководителя Ровенской городской организации «Свободы», депутата Ровенского городского совета Алексея БУЧИНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», инцидент произошел 10 ноября около 17.30. Автомобиль сгорел.

В партии связывают этот случай с принципиальной позицией фракции ВО «Свобода» в Ровенском городском и областном советах. В частности, ранее «свободовцы» обвиняли представителей областной и городской власти в незаконных земельных сделках, проведении непрозрачных тендерных закупок продуктов для детских садов и других нарушениях.

«Сегодня Ровно превратилось в своеобразное Палермо, где мафия вместе с чиновниками безнаказанно грабит жителей, а всех, кто протестует, пытаются запугать. Мы не тешим себя иллюзией, что власть раскроет это преступление, потому что такой наглый бандитизм невозможен без попустительства высшего руководства власти», – заявил руководитель Ровенской областной организации ВО «Свобода», депутат Ровенского областного совета Олег ОСУХОВСКИЙ.