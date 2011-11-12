Избитые азербайджанские студенты не преувеличивают угрозу

Посол Азербайджана в Украине Эйнуллы Ядулла оглы МАДАТЛЫ считает, что в Луганске нет почвы для этнических конфликтов.

Как передает корреспондент УНИАН, он попросил журналистов: «Не надо политизировать, переводить в этноконфликт».

Посол сообщил, что среди задержанных в связи с инцидентом 1 ноября, когда были избиты студенты из Азербайджана, нет азербайджанцев.

«Нет никакой необходимости встречаться с представителями правоохранительных органов. Все вопросы решены с руководством вуза и диаспоры. Никто из азербайджанских студентов не собирается уезжать домой», - добавил он.

По словам проректора Луганского национального университета им. Т.Шевченко Александра БАБИЧЕВА, в вузе обучаются 67 студентов из Азербайджана. Для тех из них, кто плохо знает русский язык, организовано во вторую смену бесплатное изучение языка. За каждой группой иностранных студентов закреплены по 2-3 преподавателя вуза - кураторы групп.

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября неизвестные в медицинских масках избили четверых иностранных студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Организатор избиения студентов задержан.