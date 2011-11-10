Должностные лица Одесской железной дороги изобличены в махинациях

Следователи Одесской транспортной прокуратуры разоблачили преступные махинации должностных лиц Одесской железной дороги, чем предприятию нанесен ущерб в объеме 4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.

«В ходе досудебного следствия, в частности, установлено, - уточнили в прокуратуре, - что должностные лица указанного государственного и одного из частных предприятий, злоупотребляя своим служебным положением, закупили оборудование по завышенным ценам, чем нанесли ущерб железной дороге на сумму свыше 4 млн. грн.»

Начато следствие по уголовному делу по факту незаконного завладения имуществом ГП «Одесская железная дорога», в соответствии с ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.