Поджигателю офиса ПР дали три года условно

За попытку поджечь в ночь на 21 января городской офис Партии регионов на улице Прохоровской, 16 в Одессе Малиновский райсуд города приговорил сегодня 20-летнего одессита к 3 годам лишения свободы (с отсрочкой наказания).

Как передает кореспондент УНИАН, суд также обязал виновника происшествия, которому прокурор инкриминировал умышленное уничтожение чужого имущества (ч.2 ст.194 УК Украины), возместить 30 тыс. грн судебных и прочих издержек, включительно с оплатой вскрытия компьютеров в одном из интернет-клубов. Поскольку следствием было установлено, что именно оттуда подсудимый послал сообщение в созданный блог, объясняя мотивы броска бутылки с зажигательной смесью в окно офиса.

С учетом того, что уже в ходе следствия подсудимый оплатил ущерб от разбитого окна офиса, оцененного в 2000 грн., представитель Партии регионов не заявлял к нему в суде имущественных претензий.

Как сообщал УНИАН, молодой одессит был задержан милицией в июне текущего года, в его квартире произвели обыск. Однако журналистам не сообщили, найдены ли вещественные доказательства, позволяющие установить его причастность к попытке поджога 21 января текущего года партийного офиса.

27 мая следователь по делу о попытке поджога местного офиса Партии регионов задержал и допросил в качестве свидетеля 32-летнего журналиста Богдана ОСИНСКОГО. Также нарядом милиции был проведен обыск в квартире Б.ОСИНСКОГО, в ходе которого были изъяты, в частности, персональный компьютер журналиста, диктофон, мобильный телефон, папки с газетами, где хранились публикации.

Комментируя ситуацию с задержанием милицией журналиста, известный одесский общественный деятель Андрей ЮСОВ высказал мнение, что «Богдану ОСИНСКОМУ мстят за его политические взгляды. Он имеет четкую жизненную позицию и не скрывает ее. Обыск на квартире журналиста и его доставка в отделение милиции похожи за месть. Он неоднократно критиковал деятельность местных властей, в первую очередь, мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА».

21 января 2011 года в Одессе неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в офис городской организации Партии регионов, вследствие чего было разбито оконное стекло. Люди не пострадали. Ответственность за совершенное взяла на себя до сих пор не известная в Одессе организация антиглобалистов.

«Мы, антиглобалисты, - сообщилось на сайте антиглобалистов, - берем ответственность за поджог офиса Партии регионов 20 января. Причина кроется в том, что эта партия установила диктатуру большого капитала и продолжает план «Ост» в отношении украинского народа, тем самым продолжая НКВДистские традиции предыдущей власти. Капиталисты хотят превратить нас в рабов, они повышают искусственно цены, лишают людей возможности иметь хлеб насущный».

Кроме того, автором заявления на сайте антиглобалистов было заявлено о протесте в связи с репрессиями в отношении национального движения на территории Запорожья.

Напомним, это был второй хулиганский акт, совершенный в Одессе против Партии регионов в течение года. Первый произошел накануне выборов в местные советы - в ночь на 20 сентября злоумышленник обстрелял офис областной организации Партии регионов, расположенный на улице Канатной, 1. Тогда при осмотре здания офиса ПР были обнаружены три пулевых отверстия в оконных стеклах и след от пули в стене.