Эксперт не советует вкладывать деньги в ценные бумаги

Украину ждет новая волна мирового экономического кризиса.

Такое мнение Институту Горшенина высказал бывший заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Это однозначно, и сомнений нет, что, к сожалению, рецессия действительно будет. И - в отличие от 2009 года, - ни мы, ни мировая экономика быстро из неё выйти не сможем. Это будет достаточно затяжной период», - считает он.

Относительно того, в какие сферы инвестировать на сегодняшний день наиболее выгодно и безопасно, эксперт высказался так: «Я думаю, что точно не в фондовый рынок и уж точно не в производные - ценные бумаги. Это однозначно. В этой ситуации, скорее всего, выгодны и интересны будут те сферы бизнеса, которые, независимо от кризиса, всегда будут пользоваться спросом – начиная от услуг телекоммуникаций и заканчивая продуктами питания и переработки. Хотя, конечно, всё зависит от конкретного проекта – универсальной ситуации, боюсь, не будет», - отметил И.УМАНСКИЙ.

По его мнению, в последние десятилетия фондовый рынок работает, не основываясь на реальных показателях деятельности того или иного эмитента. «Он основывается на ожиданиях инвестора и на финансовом доходе, который можно получить от, операций этих же бумаг на фондовом рынке. Фондовый рынок, к сожалению, совершенно не отражает реальную стоимость активов и доходов. Те финансовые фондовые «мыльные пузыри», которые в последнее время начали лопаться, собственно говоря, и обвалили мировую европейскую финансовую систему в 2007 году», - отметил эксперт. Он подчеркнул, что система эта не изменилась по сегодняшний день. «Боюсь, что в ближайшее время и финансисты, и инвесторы будут кардинально пересматривать правила работы и систему отношений в данном сегменте. Потому что, повторюсь, система работы фондовых площадок сегодня, совершенно оторвана от реальной стоимости активов эмитентов, и дохода, и прибыли, которые эти активы генерируют», - полагает он.