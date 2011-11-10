Разминированием Лозовой командовал «липовый» подрывник?

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА сегодня освободил Владимира ЕФРЕМОВА от должности заместителя начальника Управления – начальника Отдела организации мероприятий гражданской защиты управления гражданской защиты ГУ МЧС Украины в Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

В.ЕФРЕМОВ уволен за грубое нарушение требований законодательства, служебной дисциплины и предоставление недостоверных сведений о себе, что имеют значение для прохождения службы, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основанием дисциплинарного реагирования министра относительно должностного лица стал анализ документов, поступающих на рассмотрение Комиссии по вопросам, связанным с установкой статуса участника боевых действий лицам рядового и начальственного состава МЧС Украины. Так, при рассмотрении материалов для установления статуса участника боевых действий В.ЕФРЕМОВА была проведена проверка единой книжки подрывника и установлен факт подделки документа.

С целью выяснения всех обстоятельств по организации и выполнению комплекса мероприятий по разминированию территории воинской части в г. Лозовая Харьковской области глава МЧС Украины дал поручение провести служебное расследование.