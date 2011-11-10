В Одесской области егерь стрелял в мужчину
11:58, 10 ноября 2011Общество
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В Овидиопольском районе Одесской области егерь государственного лесохозяйственного объединения из собственного охотничьего ружья ранил в ногу 39-летнего безработного жителя упомянутого района.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, это произошло 9 ноября во время ссоры между мужчинами.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Правонарушитель задержан. Оружие изъято.
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