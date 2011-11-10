В Одесской области егерь стрелял в мужчину

В Овидиопольском районе Одесской области егерь государственного лесохозяйственного объединения из собственного охотничьего ружья ранил в ногу 39-летнего безработного жителя упомянутого района.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, это произошло 9 ноября во время ссоры между мужчинами.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Правонарушитель задержан. Оружие изъято.