Попов обещает сохранить фундамент Десятинной церкви

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что городская власть обеспечит сохранение фундамента Десятинной церкви в его первозданном виде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.ПОПОВ заявил во время выезда на археологические раскопки на горе Щекавице.

"Для Киева и киевлян – это святое место. Поэтому единственно допустимое, единственно правильное решение – сохранение фундамента Десятинной церкви", – сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА подчеркнул, что полностью разделяет мнение директора Института археологии АН Украины Петра ТОЛОЧКО относительно недопустимости какого-либо строительства на фундаменте Десятинной церкви.

"Киев – город с чрезвычайно богатой историей и традициями. Наша общая задача, обязанность перед потомками – сохранить историческую, архитектурную уникальность столицы", – убежден А.ПОПОВ.