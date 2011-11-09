Задержан организатор избиения иностранных студентов

СооюВ Луганске задержан организатор избиения в центре города четырех иностранных студентов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, организатор задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других ее участников. Ведется досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября 25 неизвестных в медицинских масках избили иностранных студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.