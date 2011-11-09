Задержан организатор избиения иностранных студентов
23:33, 09 ноября 2011Общество
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Сообщает Луганское УМВД
СооюВ Луганске задержан организатор избиения в центре города четырех иностранных студентов.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Согласно сообщению, организатор задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других ее участников. Ведется досудебное следствие.
Как сообщал УНИАН, в Луганске 1 ноября 25 неизвестных в медицинских масках избили иностранных студентов Луганского национального университета им. Тараса Шевченко. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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